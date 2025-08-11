Młody Rambo znaleziony! Prequel kultowej serii nabiera tempa 0

Millennium Media oficjalnie ogłosiło, że znaleziono aktora, który wcieli się w młodego Johna Rambo – jedną z najbardziej ikonicznych postaci kina akcji, stworzoną przez Sylvestra Stallone’a.

W nadchodzącym prequelu serii w roli legendarnego samotnego wilka zobaczymy Noah Centineo, znanego m.in. z filmów Czarny Adam oraz serialu szpiegowskiego Zwerbowany. To pierwsza w historii produkcja z uniwersum Rambo, w której tytułowego bohatera nie zagra Stallone.

Centineo zyskał międzynarodową rozpoznawalność dzięki roli Petera Kavinsky’ego w młodzieżowej trylogii Netfliksa Do wszystkich chłopców, których kochałam, ale w ostatnich latach sukcesywnie buduje swoje portfolio w kinie akcji. Ostatnio wystąpił w Wojnie Alexa Garlanda, a w 2026 roku zobaczymy go jako Kena Mastersa w aktorskiej adaptacji kultowej gry Street Fighter.

Prequel z akcją w czasie wojny w Wietnamie

Nadchodzący film będzie opowiadać o młodzieńczych latach Johna Rambo, skupiając się na jego brutalnym szkoleniu wojskowym oraz doświadczeniach z wojny w Wietnamie, które na zawsze zmieniły jego psychikę. Scenariusz napisali Rory Haines i Sohrab Noshirvani, a reżyserią zajmie się Jalmari Helander.

Produkcja ma ruszyć już tej jesieni w Tajlandii. Choć projekt nie ma jeszcze oficjalnego dystrybutora, według doniesień Lionsgate jest faworytem do przejęcia praw. Producentami filmu są Kevin King-Templeton, Les Weldon, Jonathan Yunger i Avi Lerner. Funkcję producentów wykonawczych pełnią Trevor Short, Dallas Sonnier oraz Amanda Presmyk.

Sylvester Stallone, który po raz pierwszy wcielił się w Rambo w 1982 roku, nie bierze udziału w realizacji prequela. Mimo to, jak informuje Deadline, legendarny aktor jest świadomy powstawania projektu i jego szczegółów. Dla fanów może to być symboliczne przekazanie pałeczki nowemu pokoleniu.

