Pierwsze zdjęcia z planu nowej "Narnii" Grety Gerwig 0

W sieci pojawiły się pierwsze fotografie z planu filmu Grety Gerwig Narnia: The Magician's Nephew. Produkcja ta będzie adaptacją powieści C. S. Lewisa z cyklu "Opowieści z Narnii" wydanej w naszym kraju jako "Siostrzeniec czarodzieja". Jest to pod względem chronologii pierwsza część "Narnii".

Wczytywanie... kadr z filmu "Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i Stara Szafa"

Z wpisu na portalu X wynika, że dziś był pierwszy dzień na planie. Ten umiejscowiony jest w Londynie. Udostępnione zdjecia pokazują Gerwig wraz z dziecięcymi aktorami ubranymi w stylu lat 50. Dwoje dzieci przedstawionych na zdjęciach to dziewczynka z kręconymi włosami ubrana w niebieską sukienkę i ciemnowłosy chłopiec ubrany w sweterkową kamizelkę. Podobno grają oni role Polly Plummer i Digory Kirke.

Ponadto zdjęcia z planu pozornie potwierdziły, że nadchodzący film będzie miał miejsce w latach 50., a nie w 1900 roku, jak ma to miejsce w powieści.

Film reżyseruje Gerwig na podstawie napisanego przez nią scenariusza. Do tej pory tej uznanej filmowczyni udało się zebrać gwiazdorską obsadę, w skład której wchodzą Emma Mackey, Daniel Craig, Carey Mulligan i Meryl Streep jako głos Aslana.

Narnia: The Magician’s Nephew trafi do kin w listopadzie 2026 roku, a 25 grudnia 2026 roku ma pojawić się na platformie Netflix.

Źrodło: X