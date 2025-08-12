"Shrek 5" poważnie opóźniony. Na dalsze losy Shreka, Fiony i Osła poczekamy aż do 2027 roku 0

Universal Pictures i DreamWorks Animation ustaliły nową datę premiery piątego filmu z serii Shrek. Znacząco opóźnia ona debiut produkcji.

Według nowego harmonogramu Shrek 5 ma wejść do kin 30 czerwca 2027 roku. Posunięcie to opóźnia projekt o kolejne sześć miesięcy od ostatniej premiery 23 grudnia 2026 roku i o cały rok od pierwotnie planowanego otwarcia 1 lipca 2026 roku.

Sprawia to, że film wychodzi z wypełnionego po brzegi miesiąca w grudniu, w którym pojawią się Avengers: Doomsday, Diuna: Część trzecia, Epoka lodowcowa 6, Jumanji 3, Werwulf i Narnia: The Magician’s Nephew.

Animacja nadal jednak będzie musiała zmierzyć się z poważną konkurencją. Jej premiera odbędzie się pięć dni po Spider-Man: Beyond The Spider-Verse. Powody kolejnej zmiany daty premiery Shreka 5 nie zostały ujawnione.

W oryginalnej obsadzie głosowej animacji znajdą się Mike Myers jako Shrek, Eddie Murphy jako Osioł, Cameron Diaz jako księżniczka Fiona i Zendaya jako Felicia.

Szczegóły fabuły pozostają owiane tajemnicą. Jakiś czas temu do sieci zawitał pierwszy materiał wideo promujący film, który spotkał się z dużą krytyką ze względu na zmieniony styl artystyczny. Być może to właśnie jest przyczyną zmian w premierze. Może twórcy chcą sprostać jednak oczekiwaniom widzów i zrealizują animację w starym stylu?

Źrodło: Dark Horizons