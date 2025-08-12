Zwiastun 5. sezonu "Zbrodni po sąsiedzku" wprowadza nowe postacie 0

Hulu opublikowało zwiastun 5. sezonu swojej sztandarowej kryminalnej komedii Zbrodnie po sąsiedzku. Długo wyczekiwana kolejna odsłona serialu zadebiutować ma 9 września z pierwszymi trzema odcinkami.

Po tym, jak ich ukochany portier, Lester, umiera w podejrzanych okolicznościach, Charles, Oliver i Mabel nie chcą uwierzyć, że był to wypadek. Ich śledztwo pogrąża ich w mrocznych zakątkach Nowego Jorku i nie tylko – gdzie trio odkrywa niebezpieczną sieć tajemnic łączących potężnych miliarderów, gangsterów starej szkoły i tajemniczych mieszkańców Arkonii. Trio odkrywa głębszą przepaść między ich legendarnym miastem, które myśleli, że znają, a nowym Nowym Jorkiem, który rozwija się wokół nich – takim, w którym stara mafia walczy o utrzymanie, gdy pojawiają się nowi, jeszcze bardziej niebezpieczni gracze.

Film zapowiada wprowadzenie nowych postaci, które dołączą do Mabel, Olivera i Charlesa w ich kolejnym śledztwie. Zwiastun zapowiada przybycie Bobby'ego Cannavale'a, Beanie Feldstein, Jermaine'a Fowlera, Keegana-Michaela Keya, Renée Zellweger, Logana Lermana, Christopha Waltza i Téi Leoni. Ta ostatnia pojawiła się już na krótko jako Sofia Caccimelio pod koniec finału 4. sezonu, w którym nastąpiła nagła śmierć portiera Arkonii Lestera.

Nowy sezon ponownie poprowadzą Selena Gomez jako Mabel, Martin Short jako Oliver i Steve Martin jako Charles. W obsadzie znaleźli się również Michael Cyril Creighton, Meryl Streep, Da'Vine Joy Randolph, Richard Kind i Nathan Lane. Serial został stworzony przez współscenarzystów i współtwórców Steve’a Martina i Johna Hoffmana.

Źrodło: Hulu, Comingsoon