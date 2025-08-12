Johnny Depp ponownie kapitanem Czarnej Perły? Bruckheimer daje nadzieję 0

Plotki o powrocie Johnny'ego Deppa do jednej z jego najsłynniejszych ról kapitana Jacka Sparrowa powracają co jakiś czas. Tak też jest i tym razem, z tą jednak różnicą, że aktualna informacja pochodzi od dość zaufanej i zorientowanej w temacie osoby – producenta całej serii "Piraci z Karaibów" – Jerry'ego Bruckheimera.

Jak w rozmowie z Entertainment Weekly twierdzi producent, rozmawiał on z Johnnym Deppem i aktor jest zainteresowany powrotem do serii w jej szóstej części. Warunkiem jest naprawdę dobry scenariusz.

Jeśli spodoba mu się sposób, w jaki jego rola zostanie napisana, to wróci powiedział Bruckheimer.

Wciąż pracujemy nad scenariuszem dodał.

Szósty film z serii Piraci z Karaibów jak już wcześniej mówił Bruckheimer ma być rebootem. Nie zmienia to faktu, że producent i tak bardzo chętnie widzi w nim Deppa w roli Sparrowa. Jak widać scenariusz możliwe, iż pisany jest właśnie pod jego występ w filmie. Co o tym sądzicie?

Depp ostatni raz wcielił się w Sparrowa w 2017 roku w filmie Piraci z Karaibów: Zemsta Salazara. Od 2019 roku co rusz pojawiają się wieści o planowanej kolejnej części.

Źrodło: ew.com