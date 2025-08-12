Powstanie nowa animowana "Rodzina Addamsów" - za sterami twórcy "Wednesday" 0
Wielki sukces serialu Netflix i Tima Burtona Wednesday na nowo przypomniał światu o mrocznej i ekscentrycznej rodzinie Addamsów. W planach twórców wspomnianego serialu jest już kolejna produkcja, tym razem animowana.
Alfred Gough i Miles Millar chcą zrealizować nową wersję animowanej serii Rodzina Addamsów. Produkcje te trafiły do kin w 2019 i 2021 roku.
Animowany film od twórców Wednesday nie ma być w żaden sposób fabularnie połączony ani z wspomnianym serialem, ani z wcześniejszymi filmami animowanymi. Będzie to całkowicie odrębna wizja Gougha i Millara.
Pracujemy nad tym z Amazon MGM i Kevinem Miserocchi, który prowadzi Fundację Addamsów – znał Charlesa Addamsa […] Zaczynamy na nowo serię filmów animowanych. Nie będzie to więc miało nic wspólnego z dwoma wcześniejszymi filmami, ani nie jest związane z serialem. To będzie zupełnie nowy film o Addamsach. Tak naprawdę niewiele możemy na ten temat powiedzieć, ponieważ projekt ten jest na bardzo wczesnym etapie
Rodzinę Addamsów stworzył amerykański rysownik komiksów Charles Samuel Addams. Od tego momentu postacie te stały się bohaterami licznych filmów i seriali, jednych bardziej mrocznych, innych zrealizowanych w sposób humorystyczny.
Źrodło: Bloody Disgusting
