Powstanie nowa animowana "Rodzina Addamsów" - za sterami twórcy "Wednesday"

Wielki sukces serialu Netflix i Tima Burtona Wednesday na nowo przypomniał światu o mrocznej i ekscentrycznej rodzinie Addamsów. W planach twórców wspomnianego serialu jest już kolejna produkcja, tym razem animowana.

Alfred Gough i Miles Millar chcą zrealizować nową wersję animowanej serii Rodzina Addamsów. Produkcje te trafiły do kin w 2019 i 2021 roku.

Animowany film od twórców Wednesday nie ma być w żaden sposób fabularnie połączony ani z wspomnianym serialem, ani z wcześniejszymi filmami animowanymi. Będzie to całkowicie odrębna wizja Gougha i Millara.

Pracujemy nad tym z Amazon MGM i Kevinem Miserocchi, który prowadzi Fundację Addamsów – znał Charlesa Addamsa […] Zaczynamy na nowo serię filmów animowanych. Nie będzie to więc miało nic wspólnego z dwoma wcześniejszymi filmami, ani nie jest związane z serialem. To będzie zupełnie nowy film o Addamsach. Tak naprawdę niewiele możemy na ten temat powiedzieć, ponieważ projekt ten jest na bardzo wczesnym etapie powiedzieli Gough i Millar.

Rodzinę Addamsów stworzył amerykański rysownik komiksów Charles Samuel Addams. Od tego momentu postacie te stały się bohaterami licznych filmów i seriali, jednych bardziej mrocznych, innych zrealizowanych w sposób humorystyczny.

Źrodło: Bloody Disgusting