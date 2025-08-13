Tadeusz informuje jak zaczęła się najbardziej burzliwa rodzinna saga - nowy materiał promujący komedię "Teściowie 3" 0

Dwa wesela, jeden nóż w plecach i kilka butelek wódki później – Tadeusz wraca, żeby przypomnieć, jak zaczęła się najbardziej burzliwa rodzinna saga w polskim kinie. Nowe wideo z narracją bohatera granego przez Adama Woronowicza to pełne ironii i emocji podsumowanie wydarzeń z dwóch pierwszych części "Teściów". Ciekawa propozycja dla tych co przed seansem Teściów 3 chcą sobie przypomnieć co działo się wcześniej.

Wczytywanie... kadr z filmu "Teściowie 3"

Zanim nadejdzie ostatni akt rodzinnego chaosu – przypomnij sobie, kto zaczął, kto zamilkł, a kto znowu się odzywa. Tadeusz z właściwą sobie prostolinijnością prowadzi widzów przez najgłośniejsze wydarzenia z życia rodziny, która na przestrzeni dwóch filmów przeszła od nieudanego ślubu po jeszcze mniej udany drugi ślub i huczne rozstanie.

Teściowie 3 to trzecia część jednej z najchętniej oglądanych serii komediowych ostatnich lat. Dwie pierwsze części przyciągnęły do kin setki tysięcy widzów, stały się hitem streamingów i memów, a postaci Tadeusza, Wandy czy Małgorzaty na stałe wpisały się w język popkultury.

Tym razem bohaterowie spotkają się na uroczystości chrztu. Ale gdy w jednym pomieszczeniu znajdą się: milczący pradziadek, para młodych rodziców, terapeutka, babcia-lewaczka i Andrzej – wiadomo, że będzie się działo.

Za reżyserię filmu ponownie odpowiada Jakub Michalczuk – twórca pierwszej części Teściów, a autorem scenariusza, jak we wszystkich częściach, jest Marek Modzelewski. Na ekranie zobaczymy plejadę gwiazd: Izabelę Kunę, Adama Woronowicza, Maję Ostaszewską, Marcina Dorocińskiego, Magdalenę Popławską, Wojciecha Mecwaldowskiego i Joachima Lamżę.

Teściowie 3 wejdą do kin już 12 września.

Źrodło: Next Film