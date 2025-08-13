Sztuka uwodzenia nie ma terminu ważności - nowy zwiastun "S*ksu dla opornych" 0

Kino Świat prezentuje nową zapowiedź polskiej komedii S*ks dla opornych. W rolach głównych Ilona Ostrowska i Piotr Adamczyk. Produkcja da nam odpowiedź na pytanie czy po długoletnim pożyciu małżeńskim może jeszcze nadejść prawdziwa namiętność?

Czy związek z długim stażem oznacza kres namiętności, czy może dopiero wtedy rodzi się prawdziwa bliskość? Ilona Ostrowska i Piotr Adamczyk w pełnej humoru historii o parze, która próbuje na nowo rozbudzić pożądanie i poznać swoje pragnienia. To wzruszająca opowieść o odnajdywaniu się na nowo, odkrywaniu swoich potrzeb i sztuce kochania, która nie ma terminu ważności.

Basia i Grzegorz, małżeństwo z 25-letnim stażem, zmagają się z rutyną i gasnącą namiętnością. Ich życie intymne stało się przewidywalne, a rozmowy o pragnieniach i fantazjach dawno zeszły na drugi plan. Zdeterminowana Basia postanawia działać – namawia męża na weekend w ekskluzywnym hotelu SPA i uzbrojona w poradnik Seks dla opornych próbuje rozpalić dawny ogień namiętności. Nieoczekiwane spotkanie z młodym i pewnym siebie Maksem (Mikołaj Matczak), szefem Grzegorza, i jego spontaniczną, seksowną partnerką Domi (Helena Englert) sprawia, że ich pobyt nabiera nieoczekiwanego tempa, pełnego napięć i pokus. Czy ten wyjazd pomoże im na nowo odkryć siebie i przypomnieć, na czym polega sztuka bycia razem?

Film inspirowany jest przebojową sztuką teatralną Seks dla opornych autorstwa Michele Riml, która podbiła serca milionów widzów w całej Polsce. Za jego reżyserię odpowiada Rafał Skalski.

Kinowa premiera komedii 17 października.

Źrodło: Kino Świat