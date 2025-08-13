Emma Thompson ratuje młodą kobietę w zwiastunie thrillera "The Dead of Winter" 0

Vertical udostępnił oficjalny zwiastun Dead of Winter, swojego najnowszego thrillera akcji, w którym występuje zdobywczyni Oscara Emma Thompson. Po światowej premierze na Festiwalu Filmowym w Locarno, film ma pojawić się w kinach 26 września tego roku.

Wczytywanie... kadr z filmu "Dead of Winter"

Owdowiała rybaczka (Emma Thompson), podróżująca samotnie przez zasypaną śniegiem północną Minnesotę, gubi się i zatrzymuje po pomoc w odległej chatce w lesie. Tam odkrywa młodą kobietę (Laurel Marsden) porwaną przez zdesperowaną parę, która jest uzbrojona i zamierza popełnić morderstwo. Z dala od najbliższego miasta i bez zasięgu sieci telefonicznej, kobieta zdaje sobie sprawę, że jest jedyną nadzieją młodej dziewczyny na przetrwanie.

Dead of Winter został wyreżyserowany przez Briana Kirka na podstawie scenariusza napisanego przez Nicholasa Jacobsona-Larsona i Daltona Leeba. Oprócz Thompson w obsadzie znaleźli się również Judy Greer, Marc Menchaca, Gaia Wise, Cuan Hosty-Blaney, Dalton Leeb, Lloyd Hutchinson i Brian F. O'Byrne.

Angaż Thompson różni się od poprzednich jej ról komediowych i dramatycznych z tak popularnych filmów jak Okruchy dnia, Rozważna i romantyczna, To właśnie miłość i franczyzy o Harrym Potterze, gdzie wcieliła się w rolę prof. Sybil Trelawney. Uznana aktorka niedawno ponownie spotkała się z Renée Zellweger w filmie Bridget Jones: Szalejąc za facetem, gdzie ponownie wcieliła się w rolę doktor Rawlings. Następnie zobaczymy ją w nadchodzącej komedii kryminalnej Three Bags Full: A Sheep Detective Movie z Hugh Jackmanem.

Polska data premiery thrillera nie jest obecnie znana.

Źrodło: Vertical, Comingsoon