"Zniknięcia" mają szansę doczekać się prequela

Horror Zacha Creggera Zniknięcia od tygodnia bryluje w kinach zbierając dobre recenzje i zarabiając grube miliony dla studia Warner Bros. Obecnie produkcja na swoim koncie ma już ponad 80 milionów dolarów. Nic więc dziwnego, że rozpoczęto już rozmowy na temat kolejnego filmu. O czym miałby on opowiedzieć?

kadr z filmu "Zniknięcia"

Jak donoszą zagraniczne media studia Warner Bros. Pictures i New Line Cinema podobno prowadzą już rozmowy z filmowcem Zachem Creggerem na temat stworzenia prequela. Miałby on opowiedzieć historię ciotki Gladys, tajemniczej pomarańczowłosej, masywnej starszej kobiety w okularach i mocnym makijażu, która nagle przybywa do miasta.

UWAGA SPOILER!

To właśnie ciotka Gladys stoi za wszystkimi koszmarami, jakie mają miejsce w miasteczku, w którym bez śladu przepada grupa dzieci.

KONIEC SPOILERA!

Zniknięcia opierają się na strukturze rozdziałów, z których każdy skupia się na innej postaci, a historie te się przecinają. W filmie jest około sześciu filmów o różnej długości, skupiających się na Justine (Julia Garner), Archerze (Josh Brolin), Paulu (Alden Ehrenreich), Jamesie (Austin Abrams), Marcusie (Benedict Wong) i wreszcie Alexie (Cary Christopher). Pierwotnie również Gladys (Amy Madigan) miała otrzymać swój własny rozdział, który pozwoliłby widzowi poznać bardziej tą bohaterkę. Cregger ostatecznie jednak usunął go, gdyż film byłby za długi. Jeśli powstanie prequel to być może właśnie w nim wykorzystany zostanie i rozszerzony do pełnometrażowej historii, usunięty ze scenariusza Zniknięć fragment.

Jeśli nawet Cregger dojdzie do porozumienia ze studiami i zdecyduje się na realizację prequela to z pewnością długo na niego poczekamy. Jesienią tego roku filmowiec ma bowiem wejść na plan rebootu Resident Evil, który do kin trafić ma we wrześniu 2026 roku.

Źrodło: Dark Horizons