Zwiastun "Jesteś wszechświatem", filmu będącego galaktyczną opowieścią o Romeo i Julii 0

Zdobywca kilkunastu nagród na europejskich festiwalach, w tym kilku nagród publiczności, ukraińsko-belgijski film Jesteś wszechświatem trafi do polskich kin. To opowieść o miłości, która jest w stanie przetrwać nawet największy armagedon. Autora Films prezentuje zwiastun filmu łączącego komedię z sci-fi.

Akcja filmu rozgrywa się w niedalekiej przyszłości. Pochodzący z Ukrainy Andriy Melnyk jest w trakcie kosmicznej misji, polegającej na transporcie na statku towarowym odpadów nuklearnych na opuszczony księżyc Jowisza – Callisto. Na jego oczach dochodzi do ogromnej eksplozji, w wyniku której cała Ziemia zostaje zniszczona. Wygląda na to, że mężczyzna został sam we wszechświecie. Jedynym towarzyszem Andryia pozostaje robot, którego poczucie humoru nie współgra zbytnio z sytuacją. Zdezorientowany mężczyzna pogrąża się w marazmie, kompletnie nie wiedząc, co robić. Wszystko zmienia się z chwilą, gdy bohater dostaje wiadomość od francuskiej kosmonautki, która utknęła na odległej stacji kosmicznej. Andryi jest zdeterminowany, by za wszelką cenę do niej dotrzeć.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Jesteś wszechświatem napisał i wyreżyserował Pawło Ostrikow. W obsadzie znajdują się Anna Jacenko i Wołodymyr Jacenko. Film do polskich kin wejdzie 5 września.

Źrodło: Aurora Films