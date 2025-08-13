Lindsay Lohan i Shailene Woodley gwiazdami serialu Hulu "Count My Lies" 0

Platforma Hulu złożyła zamówienie na serial "Count My Lies", limitowaną produkcję z Lindsay Lohan i Shailene Woodley. Projekt rozwijany jest od kwietnia, jednak dopiero teraz otrzymał od streamera zielone światło.

Lohan i Woodley oprócz pojawienia się na ekranie pełnią przy projekcie funkcję producentek wraz z showrunnerami Tacy jesteśmy – Isaakiem Aptakerem i Elizabeth Berger.

O co chodzi w "Count My Lies"?

Kiedy kompulsywna kłamczucha Sloane Caraway (Woodley) próbuje dostać posadę niani u pięknej i charyzmatycznej Violet (Lohan) i Jaya Lockharta. Szczęśliwa z wymarzonej pracy nie wie, że właśnie weszła do domu pełnego sekretów, które wkrótce eksplodują – z potencjalnie katastrofalnymi konsekwencjami dla wszystkich.

Fabuła Count My Lies opiera się na powieści Sophie Stava o tym samym tytule. Data premiery serialu nie jest jeszcze znana.

Count My Lies będzie pierwszą główną rolą Lohan w serialu telewizyjnym. Aktorka ta najbardziej znana jest z przeróżnych komedii romantycznych tj. Irlandzkie życzenie, Niezapomniane święta czy Prawo ciążenia. Wystąpiła także w udanej komedii Zakręcony piątek, która to po latach doczekała się sequela. Ten obecnie bryluje w kinach.

Źrodło: Variety