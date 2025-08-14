Leonardo DiCaprio zdradza dlaczego nie chce reżyserować – zaskakujące wyznanie 0

Choć Leonardo DiCaprio od lat znajduje się w czołówce hollywoodzkich aktorów, nigdy nie próbował swoich sił jako reżyser. Teraz, w rozmowie z Paulem Thomasem Andersonem dla magazynu Esquire, artysta po raz pierwszy tak otwarcie tłumaczy, dlaczego nie zamierza tego zmieniać.

W poruszającym wywiadzie, który był również hołdem dla zmarłego w 2024 roku Adama Somnera – legendarnego pierwszego asystenta reżysera – DiCaprio zdradził, jak ogromny wpływ na jego decyzję miała obserwacja pracy największych twórców kina, takich jak Martin Scorsese czy sam Anderson.

Ten człowiek potrafił zapanować nad chaosem jak nikt inny. Obserwując go w pracy z największymi reżyserami świata, widziałem, jak wiele wysiłku kosztuje panowanie nad setkami pytań, ludzi i działów. Właśnie dlatego nie mam silnej potrzeby, by reżyserować – wyznał DiCaprio.

Dodał również, że jako aktor często koncentruje się godzinami na pojedynczej kwestii dialogowej, co czyni go bardziej skupionym na własnej roli niż na całokształcie produkcji

Potrafię wpaść w wir zastanawiania się nad jedną linijką przez wiele godzin. Reżyseria wymaga zupełnie innego rodzaju uwagi i panowania nad chaosem.

Choć DiCaprio nie zamierza zasiąść na krześle reżysera, nie oznacza to, że zamierza zwolnić tempo. Już 26 września 2025 roku na ekrany kin trafi jego najnowszy film – Jedna bitwa po drugiej w reżyserii Paula Thomasa Andersona.

Źrodło: Esquire