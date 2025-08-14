"Wednesday" - zwiastun 2. części 2. sezonu. Wednesday na nowo otwiera mroczny rozdział w historii swojej rodziny 0

Wednesday powraca z „martwych” i na nowo otworzy jeden z najmroczniejszych rozdziałów w historii jej rodziny, a wszystko to po to, aby uratować Enid, swoją najlepszą i jedyną przyjaciółkę. Netflix prezentuje zapowiedź drugiej części drugiego sezonu, która wraz z kolejnymi czterema odcinkami trafi do streamingu 3 września.

Wczytywanie... kadr z serialu "Wednesday"

Aby odwrócić własną przepowiednię i uratować życie Enid, Wednesday otwiera na nowo mroczny rozdział w historii swojej rodziny – związany bezpośrednio z Tylerem.

Wednesday Addams powraca, by przemierzać gotyckie korytarze Akademii Nevermore, gdzie czekają nowi wrogowie i nieszczęścia. W tym sezonie Wednesday musi zmierzyć się z rodziną, przyjaciółmi i starymi przeciwnikami, co wpędza ją w kolejny rok zachwycająco mrocznego i szalonego chaosu. Uzbrojona w swój charakterystyczny ostry jak brzytwa dowcip i beznamiętny urok zostaje również wciągnięta w nową, mrożącą krew w żyłach, nadprzyrodzoną tajemnicę.

Jenna Ortega powraca w roli tytułowej Wednesday, a partnerują jej m.in. Luis Guzmán i Catherine Zeta-Jones jako Gomez i Morticia, Isaac Ordonez jako Pugsley, Luyanda Unati Lewis-Nyawo jako Ritchie Santiago, Emma Myers jako Enid, Hunter Doohan jako Tyler i Fred Armisen jako wujek Fester.

Pierwsza część 2. sezonu Wednesday zadebiutowała 6 sierpnia. Na nią również złożyły się cztery epizody.

Źrodło: Netflix