Zwiastun serialu "Anonimowi romantycy" - miłość, która była niemożliwa

Nadchodzi najsłodszy romans świata. Tej jesieni na platformie Netflix będzie można zobaczyć przeuroczą serialową komedię romantyczną, w której główne role grają Shun Oguri, Han Hyo-joo, Yuri Nakamura i Jin Akanishi. W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun produkcji. Znajdziecie go poniżej.

Sosuke (Shun Oguri) to żyjący w strachu przed drobnoustrojami dziedzic bogatej firmy, natomiast Hana (Han Hyo-joo) to genialna cukierniczka, która nienawidzi być w centrum uwagi. Choć wydaje się, że dla ludzi takich jak oni miłość zawsze będzie poza zasięgiem, zaczynają się do siebie zbliżać, połączeni wspólnym uwielbieniem czekolady. Tak oto powietrze zaczyna pachnieć słodkim romansem dwójki dorosłych, którzy w dorosłości nie bardzo się odnajdują.

Serial jest oparty na filmie Przepis na miłość w reżyserii Jean-Pierre’a Amérisa i Philippe Blasbanda. Prawa do adaptacji uzyskano dzięki uprzejmości STUDIOCANAL. Za reżyserię odpowiada Sho Tsukikawa.

Premiera serialu Anonimowi romantycy zaplanowana jest na 16 października tego roku.

Źrodło: Netflix