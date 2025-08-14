Willem Dafoe tajemniczy lokatorem w zwiastunie "The Man in My Basement" 0

W sieci zadebiutował pełny zwiastun thrillera z elementami horroru The Man in My Basement. W roli głównego antagonisty doceniany hollywoodzki aktor Willem Dafoe.

kadr z filmu "The Man in My Basement"

Wszystko, co przerażające, wydarza się za sprawą pukania do drzwi. Charles Blakey (grany przez Coreya Hawkinsa) odpowiada na pukanie nieznajomego, który okazuje się być tajemniczym biznesmenem znanym jak Anniston Bennet (Dafoe). Mężczyzna wykazuje zainteresowanie wynajęciem piwnicy Blakeya za 1000 dolarów dziennie przez łącznie 65 dni. Mężczyzna zgadza się na tą ofertę, gdyż pozwoli mu ona na dobre spłacić wszystkie długi jakie zaciągnął. Charles zadowolony z intratnej oferty nie zdaje sobie sprawy z niebezpieczeństwa, jakie ściągnął na siebie w swoim własnym domu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Oprócz Dafoe i Hawkinsa, w The Man in My Basement występują również Anna Diop, Jonathan Ajayi, Gershwyn Eustache Jr., Pamela Nomvete i Tamara Lawrence. Film wyreżyserowała Nadia Latif na podstawie własnego scenariusza napisanego wspólnie z Walterem Mosley'em, pisarzem na którego powieści film opiera swą fabułę.

The Man in My Basement kinową premierę będzie mieć 12 września tego roku. Polska data debiutu filmu nie została jeszcze ustalona. Thriller jesienią trafić ma na Disney+.

