Trudna relacja ojca i córki w dramacie "Fairyland" - producentką Sofia Coppola

Lionsgate udostępniło oficjalny zwiastun filmu Fairyland. To kolejny dramat w portfolio Sofii Coppoli, reżyserki Między słowami, Na lodzie i Priscilla. Po premierze na Festiwalu Filmowym w Sundance w 2023 roku, film ma pojawić się w kinach 10 października.

Dramat jest opowieścią o dorastaniu osadzoną na tle tętniącej życiem sceny kulturalnej San Francisco w latach 70. i 80. ubiegłego wieku. Ten wciągający film jest kroniką relacji ojca geja i córki, która ewoluuje przez erę upadku bohemy do trzeźwej i rozdzierającej serce ery kryzysu AIDS.

Wideo przedstawia główną obsadę nadchodzącego filmu, na czele z Emilią Jones jako Alysią Abbott i Scootem McNairym jako Steve’em Abbottem, a Nessa Dougherty wcieli się w młodą Alysię. W zwiastunie występują również Cody Fern jako Eddie Body, Adam Lambert jako Charlie, Geena Davis jako Munca, Maria Bakalova jako Paulette i Bella Murphy jako Yayne.

Andrew Durham odpowiada za scenariusz i reżyserię, a wspomniana Coppola jest producentką wraz z Durhamem. Fabuła opiera się na wspomnieniach o tym samym tytule autorstwa Alysii Abbott.

Polska data premiery Fairyland nie jest obecnie znana. Film nie ma jeszcze polskiego dystrybutora.

