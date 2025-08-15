"Resident Evil" Zacha Creggera - znamy pierwsze szczegóły fabuły 0

Zach Cregger już niedługo wejdzie na plan swojej kolejnej wyczekiwanej produkcji, filmu Resident Evil. Obraz ten opiera się na kultowej serii gier z gatunku survival horror, jednak nie będzie adaptował żadnej z nich. Poznajcie pierwsze fabularne szczegóły.

Film ma podążać za kurierem organów Bryanem, który zostaje wysłany, aby dostarczyć coś do Racoon City General Hospital.

W drodze przez zaśnieżoną górską drogę Bryan przypadkowo potrąca swoim samochodem obcą kobietę. Udaje jej się przeżyć, ale coś jest nie tak. Próbując pomóc, Bryan natyka się na pełnowymiarową epidemię, w którą zaangażowane są przerażające mutacje oparte na mackach i bioinżynieryjne potwory – czytamy w oficjalnym opisie fabuły filmu.

Za kamerą stanie Cregger, który za swoją pracę otrzymać ma wynagrodzenie w kwocie aż 20 milionów dolarów. Napisał on także scenariusz we współpracy z Shayem Hattenem, scenarzystą Armii umarłych i Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka. Obecnie jedynym potwierdzonym członkiem obsady jest Austin Abrams, który wcieli się w Bryana.

Resident Evil trafić do kin ma 18 września 2026 roku.

Źrodło: ComingSoon