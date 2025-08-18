Od czasu do czasu, lubię obejrzeć sobie jakiś film :)

Niezwykle charakterystyczny brytyjski aktor, Terence Stamp, zmarł w wieku 87 lat.

Terence Stamp debiutował w 1962 roku w filmie Billy Budd, gdzie jego rola niewinnego marynarza w ekranizacji powieści Melville’a przyniosła mu nominację do Oscara.

W późniejszych latach grał między innymi u Pasoliniego (Teorema), współpracował z Fellinim, wystąpił w filmie Stephena Frearsa Wykonać wyrok oraz w głośnym musicalu Priscilla, królowa pustyni. Dla masowej publiczności na zawsze pozostanie także generałem Zodem z Supermana Richarda Donnera, którego słynna kwestia "Kneel before Zod!" przeszła do historii kina popularnego.

Ostatnim filmem, w którym mogliśmy go podziwiać na ekranie był Ostatniej nocy w Soho.

Którą produkcję z udziałem Stampa będziecie wspominać najmilej?

Źrodło: Variety