"Dyplomatka" - pierwsza zapowiedź 3. sezonu politycznego dramatu Netflix

Netflix prezentuje pierwszą zapowiedź oczekiwanego 3. sezonu politycznego dramatu Dyplomatka. Opublikowany materiał zdradzał nam datę premiery nowych epizodów z Keri Russell w tytułowej roli.

Wczytywanie... kadr z serialu "Dyplomatka"

Dyplomatka powróci już 16 października.

Ambasadorka USA Kate Wyler (Russell) przeżywa szczególny koszmar, jakim jest otrzymanie tego, czego się chce. Po tym jak oskarżyła wiceprezydent Grace Penn (Allison Janney) o uknucie spisku terrorystycznego, ta przyznała, że Kate chce zająć jej miejsce. Sprawy się jednak bardziej pokomplikowały, gdyż prezydent zmarł, a zabić go nieumyślnie mógł mąż Kate, Hal (Rufus Sewell), Penn zaś objęła obowiązki prezydenta. To jednak nie przerywa kampanii Hala, aby Kate objęła wiceprezydenturę. Kate wkracza więc w rolę, której nigdy nie chciała, z wolnością, której nigdy się nie spodziewała, coraz bardziej skomplikowaną przyjaźnią z ministrem spraw zagranicznych Austinem Dennisonem (David Gyasi) i niepokojącą więzią z Pierwszym Dżentelmenem Toddem Pennem (Bradley Whitford) – czytamy w oficjalnym opisie 3. sezonu.

Dyplomatka stała się wielkim hitem platformy po swoim debiucie w 2023 roku. Serial i Russell zdobyli wiele nominacji do nagród, w tym do Emmy i Złotych Globów. Sezon 1. osiągnął 173,46 miliona godzin oglądania w ciągu pierwszych czterech tygodni, według Netflix, podczas gdy sezon 2. spędził cztery tygodnie na globalnej liście Top 10. Produkcja otrzymała już odnowienie na 4. sezon.

Źrodło: Variety