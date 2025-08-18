Teaser dokumentu "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" - poznaj sekretny ślub pierwszej pary polskiego internetu 0

Gdzie odbyła się uroczystość? Kto towarzyszył im w tym szczególnym dniu? Czyjego projektu miała na sobie suknię ślubną Wersow? I najważniejsze: jak pielęgnować miłość w bezwzględnym cyfrowym świecie? Odpowiedzi na te pytania widzowie poznają już 3 października, gdy film dokumentalny "Friz & Wersow. Miłość w czasach online" trafi na ekrany kin. Dziś Next Film prezentuje pierwszy materiał promujący film.

Internet nie dawał im szans. Od samego początku mierzyli się z falą krytyki, plotek i podważania ich uczuć. Karol Wiśniewski i Weronika Sowa to jedni z najpopularniejszych twórców w polskiej sieci – międzypokoleniowy symbol internetu. Od lat na szczycie. Tak samo długo na językach. Choć nagrali setki lifestylowych filmów, dopiero teraz, po raz pierwszy wpuszczają kamery tam, gdzie do tej pory dostęp mieli tylko najbliżsi.

Film Friz & Wersow. Miłość w czasach online odsłania kulisy powstawania ich największych przedsięwzięć, presję czasu i oczekiwań widowni, ale też ciepło codziennych gestów i rozmów, które budują prawdziwą relację. To autentyczny portret „power couple”, historia wspólnej pasji i ambicji, która udowadnia, że prawdziwe uczucie przetrwa każdy sztorm, a rodzina i sukces mogą iść w parze.

Reżyserem filmu Friz & Wersow. Miłość w czasach online jest Krystian Kuczkowski, autor kinowych hitów dokumentalnych o Annie Przybylskiej, Buddzie, Sanah. Autorami zdjęć są Maciej Gruda i Mateusz Sawicki, producentami Laniakea Pictures i Cinema Craft.

Źrodło: Next Film