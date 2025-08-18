W "The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum" pojawią sie Frodo i Gandalf! Poznajcie szczegóły 0

Ian McKellen, który wcielił się w postać Gandalfa w trylogiach "Władca Pierścieni" i "Hobbit", ujawnił ekscytujące aktualizacje dotyczące obsady filmu The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum. Reżyserowany przez Andy'ego Serkisa obraz będzie najnowszą odsłoną kinowej serii "Władca Pierścieni".

Wczytywanie... kadr z filmu "Hobbit: Niezwykła podróż"

Ian McKellen pojawił się na specjalnej imprezie dla fanów trylogii Władca Pierścieni w ten weekend w Londynie, gdzie mówił o powrocie swojej postaci. Zdradził też, że w filmie pojawi się inny bohater z poprzednich filmów, a mianowicie Frodo.

Słyszałem, że będzie kolejny film osadzony w Śródziemiu, a zdjęcia rozpoczną się w maju. Zostanie wyreżyserowany przez Golluma [McKellen ma oczywiście na myśli Andy’ego Serkisa, który wcześniej wcielał się w Golluma – wyjaśnienie redakcji] i wszystko kręci się wokół Golluma. Zdradzę wam dwa sekrety dotyczące obsady: w filmie jest postać o imieniu Frodo i jest postać o imieniu Gandalf. Poza tym moje usta są zamknięte! powiedział McKellen.

Aktor nie zdradził jednak czy to on wcieli się w Gandalfa ani czy w roli Froda ponownie zobaczymy Elijaha Wooda? Producenci na tą chwilę cały czas wstrzymują się od ogłaszania jakichkolwiek informacji o zaangażowanej obsadzie.

Niecały rok temu McKellen wyraził zainteresowanie powrotem do roli Gandalfa w filmie Serkisa. Zaznaczył jednak wtedy, że "nie ma scenariusza, nie ma oferty, nie ma planu". Żartobliwie dodał, że zagrałby Gandalfa ponownie, gdy będzie żył, gdy rozpocznie się produkcja filmu. Sądzić więc możemy, że w roli Gandalfa zobaczymy właśnie jego.

Fran Walsh, Philippa Boyens, Phoebe Gittins i Arty Papageorgiou napisali scenariusz. Producentem filmu jest Peter Jackson, który wyreżyserował zarówno trylogię Władca Pierścieni, jak i Hobbita.

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum wejdzie do kin 17 grudnia 2027 roku.

Źrodło: ComingSoon