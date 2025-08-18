"Burmistrz Kingstown" powraca! Jest data premiery 4. sezonu 0

Dramat prowadzony przez Jeremy'ego Rennera Burmistrz Kingstown już za dwa miesiące powróci z nowymi odcinkami. Te wprowadzą do historii nowe postacie i zaostrzą istniejące już konflikty, co sygnalizuje poważne zmiany w nadchodzącej opowieści.

Jeremy Renner powróci jako Mike McLusky w 4. sezonie Burmistrza Kingstown, którego premiera odbędzie się 26 października na Paramount+. Sezon rozpocznie się od premiery dwóch odcinków, potem będą pojedyńcze cotygodniowe premiery, aż do finału 21 grudnia. Składa się na niego dziesięć epizodów.

W nowym rozdziale Mike walczy o utrzymanie kontroli nad Kingstown po wyeliminowaniu rosyjskiej mafii w sezonie 3. Po pozostawieniu próżni władzy rywalizujące ze sobą gangi powstają, grożąc pochłonięciem miasta w brutalnej wojnie o terytorium. W tym samym czasie Mike musi poradzić sobie z przybyciem nowej naczelniczki więzienia w Anchor Bay, Niny Hobbs, granej przez Edie Falco, jednocześnie konfrontując się z demonami z przeszłości.

Oprócz Rennera i Falco, w sezonie 4. występują Hugh Dillon jako Ian Ferguson, Taylor Handley jako Kyle McLusky, Tobi Bamtefa jako Deverin "Bunny" Washington, Hamish Allan-Headley jako Robert Sawyer, Derek Webster jako Stevie, Nishi Munshi i Laura Benanti jako Cindy Stephens. Lennie James wciela się w gangstera Franka Mosesa, a Clayton Cardenas w zastępcę naczelnika Torresa.

Poprzedni sezon zakończył się zabiciem Milo Suntera przez Mike’a, przedawkowaniem Iris i poświęceniem Kareema podczas zasadzki w więzieniu. Kyle został aresztowany za morderstwo po tym, jak strzelił do Roberta, co eskalowało zamieszanie w rodzinie. Wydarzenia te przygotowały grunt pod konflikty w nadchodzącym sezonie.

