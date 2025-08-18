"Dałem mu życie" - "Frankenstein" od del Toro z datą premiery! 0

Netflix podał datę premiery jednego z najbardziej oczekiwanych tytułów drugiej połowy tego roku. Najnowszy film docenianego filmowca Guillermo del Toro Frankenstein trafi na platformę Netflix w pierwszej połowie listopada.

Wczytywanie... kadr z filmu "Frankenstein"

Frankenstein zadebiutuje 7 listopada. Taka informacja widnieje wchodząc na tytuł filmu na streamerze.

Nagrodzony Oscarem reżyser adaptuje klasyczną powieść Mary Shelley o naukowcu Victorze Frankensteinie i powołanym przez niego do życia monstrum.

W obsadzie filmu znalazły się takie nazwiska jak Oscar Isaac jako Victor Frankenstein, Jacob Elordi jako stworzone przez naukowca monstrum, Mia Goth jako Elizabeth oraz Christoph Waltz jako Dr. Pretorius. Za wizualną oprawę odpowiadają twórcy znani z dopracowanych i barokowych produkcji reżysera.

Twórca takich tytułów jak Labirynt fauna, Kształt wody czy Crimson Peak. Wzgórze krwi od lat mówił o chęci zrealizowania własnej wersji klasycznej powieści Mary Shelley. Del Toro określa film jako najbardziej osobisty w swojej karierze, przyznając, że historia ta towarzyszy mu od dzieciństwa, a postać potwora stała się niemal autobiograficzna.

Po dziele del Toro nie spodziewajmy się horroru, to raczej dramat gotycki z elementem horroru, ale lekkiego i takiego, który nadaje filmowi odpowiedniego charakteru, jak miało to miejsce w poprzednich produkcjach tego filmowca.

Źrodło: Netflix