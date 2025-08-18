Przerażający zwiastun horroru "Keeper" - to nowe dzieło Osgooda Perkinsa 0

NEON udostępnił kolejny zwiastun swojego najnowszego thrillera grozy Keeper. Film ten pochodzi od reżysera Kodu zła i Małpy, Osgooda Perkinsa.

Wczytywanie... kadr z filmu "Keeper"

Liz i Malcolm udają się do ustronnego domku na romantyczny wypad z okazji rocznicy. Nie wiedzą jednak, że miejsce to skrywa mrożącą krew w żyłach przeszłość. Niespodziewanie mężczyzna wraca samotnie do miasta, natomiast jego partnerka będzie musiała stawić czoła złowrogiej obecności, która stopniowo odkrywa przerażające tajemnice chaty – głosi oficjalny opis fabuły filmu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Autorem scenariusza jest Nick Lepard, mający na swoim koncie dość dobrze oceniany tegoroczny australijski horror Niebezpieczne zwierzęta. W głównych rolach w Kreeper występują Tatiana Maslany i Rossif Sutherland. Partnerują im m.in. Birkett Turton, Erin Boyes, Tess Degenstein i Logan Pierce.

Horror Keeper wejdzie na kinowe ekrany 14 listopada tego roku. W Polsce zadebiutuje tydzień później, 21 listopada dzięki M2 Films.

Praca przy Kepper jest najnowszą współpracą Maslany z Perkinsem, po tym jak wcześniej zagrała w jego filmowej adaptacji opowiadania Stephena Kinga Małpa.

Źrodło: Neon