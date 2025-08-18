Zwiastun "Good Boy" - pierwszego horroru opowiedzianego z perspektywy psa 0

W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun nowatorskiego horroru Good Boy. Fabuła tego filmu opowiedziana jest z psiego punktu widzenia.

Wczytywanie... kadr z filmu "Good Boy"

Good Boy to nowy horror o zjawiskach nadprzyrodzonych od IFC Films i Shudder. Zwiastun filmu przedstawia widzom Indy’ego, uroczego młodego psa, który przeprowadza się na wieś ze swoim właścicielem, Toddem. Jednak po przybyciu do nowego domu, Indy zaczyna dostrzegać rzeczy ukrywające się w kątach i zaczyna obawiać się o bezpieczeństwo swoje i Todda.

W oficjalnym streszczeniu filmu czytamy: Nasz psi bohater, Indy, wyrusza w nową przygodę ze swoim ludzkim właścicielem – i najlepszym przyjacielem – Toddem, porzucając życie w mieście i przenosząc się do dawno opuszczonego domu rodzinnego na wsi. Od samego początku dwie rzeczy są aż nadto jasne: Indy jest nieufny wobec przerażającego starego domu, a jego uczucie do Todda jest niezachwiane. Po przeprowadzce Indy natychmiast denerwuje się pustymi kątami, śledzi niewidzialną obecność, którą tylko on może zobaczyć, dostrzega fantasmagoryczne ostrzeżenia dawno zmarłego psa i nawiedzają go wizje ponurej śmierci poprzedniego lokatora. Kiedy Todd zaczyna ulegać mrocznym siłom wirującym wokół domu, Indy musi walczyć ze złą wolą, która chce wciągnąć jego ukochanego Todda w zaświaty.

Oprócz psa Indy’ego w obsadzie filmu znaleźli się Shane Jensen, Arielle Friedman i Larry Fessenden. Ben Leonberg, który napisał scenariusz wraz z Alexem Cannonem, debiutuje tym obrazem jako reżyser filmów fabularnych.

Good Boy trafi do kin w USA 3 października. W Polsce zadebiutował na Octopus Film Festival. Jego polska data debiutu dla szerszej publiczności nie jest na razie znana. Film dostał ocenę PG-13 za "terror, krwawe obrazy i wulgarny język".

Źrodło: IFC Films, Comingsoon