New Vegas na pierwszych zdjęciach z 2. sezonu serialu "Fallout"

Amazon Prime Video prezentuje pierwsze oficjalne zdjęcia z oczekiwanego 2. sezonu uznanej adaptacji gry wideo Fallout. Widzimy na nich m.in. pustynne New Vegas.

kadr z serialu "Fallout"

Oczekuje się, że nowy sezon mocno sięgnie do fabuły jednej z najbardziej lubianych gier z serii – "Fallout: New Vegas". Zdjęcia pokazują takie postacie jak Lucy MacLean (Ella Purnell), Ghul (Walton Goggins), Maximus (Aaron Moten), Hank MacLean (Kyle MacLachlan), Norm MacLean (Moises Arias) i Barb Howard (Frances Turner).

Showrunnerzy potwierdzili, że Robert House, znany również jako Mr. House, jest zaangażowany w drugi sezon. Postać ta pojawiła się epizodycznie w pierwszym sezonie podczas przedwojennej sekwencji. W grach jego świadomość jest podłączona do superkomputera i rządzi New Vegas ze swojego kasyna Lucky 38.

Pierwszy sezon serialu przyciągnął 65 milionów wyświetleń na całym świecie w ciągu pierwszych 16 dni od premiery i od tego czasu przekroczył granicę 100 milionów wyświetleń plasując się w pierwszej trójce wszystkich dotychczasowych seriali Prime Video.

Fallout to opowieść o posiadaniu i nieposiadaniu w świecie, w którym nie ma już prawie nic do stracenia. 200 lat po apokalipsie mieszkańcy luksusowych schronów przeciwatomowych są zmuszeni powrócić do napromieniowanego piekła, które pozostawili ich przodkowie i są zszokowani odkryciem niesamowicie złożonego, radośnie dziwnego i bardzo brutalnego wszechświata, który na nich czeka.

Premiera drugiej serii w grudniu tego roku. Dokładna data zostanie dopiero podana. Serial otrzymał już odnowienie na 3. sezon.

Źrodło: Dark Horizons