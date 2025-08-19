Brytyjski kryminał Netflixa "Dept. Q" odnowiony na 2. sezon 0

Netflix odnowił na drugi sezon dramat policyjny Dept. Q, którego akcja rozgrywa się w Edynburgu. Zielone światło pojawiło się trzy miesiące po debiucie serii.

Wczytywanie... kadr z serialu "Dept. Q"

Matthew Goode wciela się w postać Carla Morcka, genialnego policjanta, ale okropnego kolegi, którego ostry jak brzytwa sarkazm zraził go do policji w Edynburgu. Mężczyzna staje więc na czele nowego wydziału policji, gdzie kieruje zespołem odszczepieńców rozwiązujących niewyjaśnione sprawy Edynburga.

Po strzelaninie, w wyniku której ginie młody policjant, a jego partner zostaje sparaliżowany Carl zostaje zesłany do piwnicy i staje się jedynym członkiem nowo utworzonej jednostki do spraw „umarłych” – Departamentu Q. Miejsce to jest chwytem PR-owym mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanych, upadających sił policyjnych.

Dept. Q został stworzony przez Scotta Franka i Chandni Lakhani. Fabuła serialu opiera się na serii książek duńskiego pisarza Jussiego Adlera-Olsena. Obsadę uzupełniają Chloe Pirrie, Alexej Manvelov, Kelly Macdonald, Kate Dickie i Leah Byrne.

Pierwszy sezon serialu zebrał bardzo dobre recenzje i spędził sześć tygodni w Top 10 Netflixa. Zadebiutował on pod koniec maja tego roku.

Źrodło: Dark Horizons