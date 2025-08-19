"Rocznica" Jana Komasy - zobacz zwiastun hollywoodzkiego debiutu polskiego reżysera 0

Reżyser Jan Komasa, twórca Sali samobójców czy nominowanego do Oscara Bożego Ciała wkroczył na hollywoodzkie salony i zrealizował swój pierwszy film za oceanem – Rocznica. Za pośrednictwem Monolith Films możemy zobaczyć pierwszy zwiastun produkcji.

Wczytywanie... kadr z filmu "Rocznica"

Rocznica to prowokujący thriller o bardzo zżytej rodzinie, która rok po roku coraz widoczniej rozpada się, gdy w kraju zaczyna się rozprzestrzeniać nowy ruch społeczny o nazwie "Zmiana". Historia ta łączy osobistą tragedię ze społeczną diagnozą czasów. To niezapomniana podróż w głąb najciemniejszych obaw o przyszłość Ameryki.

Gdy pewnego pięknego popołudnia podczas przyjęcia z okazji 25-tej rocznicy ślubu, syn Ellen i Paula przedstawia im swoją nową dziewczynę, nikt nie podejrzewa, że to początek końca tej szczęśliwej rodziny. Owa nowa narzeczona to Liz, dawna studentka Ellen, wydalona przed laty z uczelni za radykalne poglądy. Pod uroczą powierzchownością skrywa wielkie ambicje, ale żadnych skrupułów. Z każdą kolejną rocznicą wpływ Liz na rodzinę staje się coraz większy i coraz bardziej destrukcyjny, a wylansowana przez nią nowa ideologia nazywana "Zmianą" zdobywa coraz szerszy rozgłos. Skrywane dotąd rodzinne konflikty nabierają nowej mocy, podczas gdy kraj staje nad krawędzią przepaści – głosi oficjalny opis filmu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W obsadzie filmu znalazły się najważniejsze i najgorętsze nazwiska Hollywood – Diane Lane, Daryl McCormack i Kyle Chandler oraz Zoey Deutch, Madeline Brewer, Phoebe Dynevor, Mckenna Grace oraz Dylan O’Brien.

Pomysł na Rocznicę zrodził się w głowie i w sercu Jana Komasy.

Zawsze chciałem nakręcić film, którego akcja rozgrywa się na przestrzeni kilku lat i który pokazywałby rozwój życia i relacji mówi reżyser.

Rocznica wejdzie do polskich kin 21 listopada.

Źrodło: Monolith Films