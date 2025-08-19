Ciekawe materiały promujące "LARP. Miłość, trolle i inne questy", fabularny debiut reżysera "1670" 0

W sieci zadebiutowały trzy ciekawe materiały filmowe promujące debiutancki film Kordiana Kądzieli LARP. Miłość, trolle i inne questy. To przezabawna opowieść o dojrzewaniu, szkole, pierwszej miłości i pewnym wyjątkowym hobby.

Wczytywanie... kadr z filmu "LARP. Miłość, trolle i inne questy"

Pełna akcji i humoru komedia opowiada o nastoletnim uczniu technikum, niezrozumianym przez rodzinę i prześladowanym przez rówieśników z powodu swojej pasji do fantastyki i… odgrywania elfa w grach LARP (live action role-playing).

LARP to terenowa wersja gier RPG, której uczestnicy wspólnie tworzą i przeżywają opowieści spod znaku magii i miecza, wcielając się w wybrane przez siebie role. W tym niesamowitym, wymyślonym świecie Sergiusz (w tej roli debiutujący na wielkim ekranie Filip Zaręba) jest prawdziwym herosem – męskim, dzielnym, niepokonanym. W świecie rzeczywistym – już niekoniecznie. Sytuacja chłopaka komplikuje się jeszcze bardziej, kiedy w technikum pojawia się nowa uczennica – piękna Helena (Martyna Byczkowska), w której Sergiusz zakochuje się od pierwszego wejrzenia. Niestety dziewczyna zaczyna kolegować się z grupą popularnych uczniów. Sergiusz czuje, że w starciu ze szkolnymi trollami ma nikłe szanse na zdobycie serca Heleny. Wszystko zmienia się, gdy niespodziewanie odkrywa tajemnicę nastolatki, a do miasta przybywa sławny autor bestsellerów (Bartłomiej Topa).

Poniżej wspomniane materiały wideo:

Obsadę filmu uzupełniają Andrzej Konopka, Edyta Olszówka, Maciej Bisiorek, Agnieszka Rajda i Michał Balicki.

LARP. Miłość, trolle i inne questy wejdzie na ekrany już 17 października. To obraz jakiego w polskich kinie jeszcze nie było. Film został zakwalifikowanych do Konkursu Głównego na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

A tak prezentuje się jego najnowszy plakat:

Wczytywanie...

Źrodło: Mówi Serwis