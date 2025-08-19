"Breslau" - nowy zwiastun i plakaty polskiej produkcji Disney+ 0

Disney+ prezentuje pełną zapowiedź swojej polskiej produkcji oryginalnej Breslau. W mieście dochodzi do brutalnego morderstwa, które zaburza przygotowania władz do Igrzysk Olimpijskich. Czy komisarz Franz Podolsky odnajdzie mordercę? Wszystkie odcinki serialu kryminalnego pojawią się na platformie już 12 września.

Wczytywanie... kadr z serialu "Breslau"

Zwiastun przybliża przede wszystkim postać komisarza Franza Podolskiego, ale widzowie poznają także jego wieloletniego współpracownika, Erwina Benka (Adam Bobik), jego bezpośredniego przełożonego Leopolda Barensa (Przemysław Bluszcz) oraz wspierającą go psychoanalityczkę, dr Ingę Eissmann (Karolina Gruszka). W kryminalną intrygę nieświadomie wplątana zostaje również żona Podolskiego, Lena (Sandra Drzymalska). Z kolei źródłem presji na błyskawiczne zamknięcie sprawy jest Johan Holtza (Ireneusz Czop) – oficer SS sprawujący w Breslau władzę absolutną.

Akcja tego ośmioodcinkowego serialu kryminalnego przeniesie widzów do Breslau (obecny Wrocław) w 1936 roku. Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem, w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolsky. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie, stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne.

W rolę Franza Podolskiego wciela się Tomasz Schuchardt. W pozostałych rolach zobaczymy m.in.: Agatę Kuleszę, Jakuba Sierenberga, Bartłomieja Deklewę oraz Piotra Janusza. Reżyserem serialu jest Leszek Dawid, a autorem scenariusza Magdalena Żakowska i Bartosz Janiszewski. Producentem serialu jest ATM Grupa.

Wraz z zwiastunem Disney+ zaprezentował nowe plakaty promujące serial. Oto one:

Wczytywanie...

Wczytywanie...

Wczytywanie...

Wczytywanie...

Źrodło: Disney+