Colin Farrell upadłym hazardzistą w zwiastunie filmu "Ballada o drobnym karciarzu"

Netflix prezentuje pierwszą zapowiedź thrillera Ballada o drobnym karciarzu, w którym to w tytułową rolę wciela się Colin Farrell. To dla tego aktora kolejny po Pingwinie występ w odcinkowej produkcji.

kadr z filmu "Ballada o drobnym karciarzu"

Farrell wciela się w Lorda Doyle’a, który jest hazardzistą grającym o wysokie stawki, borykającym się z długami i wątpliwą przeszłością. Próbując nie rzucać się w oczy w Makau, gdzie się ukrywa, spędza dnie i noce w kasynach, pijąc na umór i przegrywając resztki swoich pieniędzy. Gdy jego długi rosną w zastraszającym tempie, otrzymuje szansę ratunku od tajemniczej Dao Ming (Fala Chen), pracownicy kasyna, która skrywa własne sekrety. Jednak jego śladem podąża Cynthia Blithe (Tilda Swinton), prywatna detektyw, gotowa skonfrontować Doyle’a z tym przed czym ucieka. Gdy Doyle próbuje sięgnąć po odkupienie, rzeczywistość zaczyna go dopadać.

Reżyserem filmu Ballada o drobnym karciarzu jest Edward Berger mający na swoim koncie Na Zachodzie bez zmian i Konklawe. Scenariusz napisał Rowan Joffe adaptując na język filmu powieść Lawrence Osborne'a. Obsadę uzupełniają Deanie Ip i Alex Jennings.

Film na platformie Netflix pojawi się 29 października. Wcześniej od 15 października otrzyma limitowaną emisję kinową.

Źrodło: Netflix