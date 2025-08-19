Pierwszy zwiastun 2. sezonu "Fallout" - witajcie w New Vegas! 0

Amazon Prime Video nie zwalnia tempa z promocją swojego sztandarowego serialu Fallout, będącego jedną z najlepszych adaptacji gier ostatnich lat. Po materiałach graficznych przyszedł wreszcie czas na materiał wideo. Zapraszamy do zapoznania się z pierwszym zwiastunem 2. sezonu.

Wczytywanie... kadr z serialu "Fallout"

Fallout to opowieść o tym jak bogaci i biedni radzą sobie w świecie, w którym nie ma już prawie nic do posiadania. 200 lat po apokalipsie mieszkańcy luksusowych schronów przeciwatomowych są zmuszeni powrócić do napromieniowanego piekła, które pozostawili ich przodkowie i są zszokowani odkryciem niesamowicie złożonego, radośnie dziwnego i bardzo brutalnego wszechświata, który na nich czeka.

Oczekuje się, że nowy sezon mocno sięgnie do fabuły jednej z najbardziej lubianych gier z serii – "Fallout: New Vegas".

Na ekranie zobaczymy m.in. Justina Therouxa jako pana House’a, Ellę Purnell, Waltona Gogginsa, Aaron Moten, Moises Arias, Kyle'a MacLachlana i Frances Turner.

Premiera 2. sezonu serialu Fallout wyznaczona została na 17 grudnia.

Pierwszy sezon serialu przyciągnął 65 milionów wyświetleń na całym świecie w ciągu pierwszych 16 dni od premiery i od tego czasu przekroczył granicę 100 milionów wyświetleń plasując się w pierwszej trójce wszystkich dotychczasowych seriali Prime Video.

Źrodło: Amazon Prime Video