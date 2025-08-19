"Wilczy król" powraca z 2. sezonem - oto pierwsza zapowiedź 0

Brytyjski serial animowany Wilczy król, który zadebiutował w marcu tego roku na platformie Netflix doczekał się kontynuacji. Streamer zaprezentował pierwszą zapowiedź drugiego sezonu.

Charakterystyczna, bo łącząca dwa style animacja z nowymi odcinkami powróci 11 września. Epizody te dopełnią historię Drew Ferrana, bowiem streamer ujawnił, że drugi sezon będzie ostatnim.

Wilczy król to epicka opowieść, w której nie brak wilkołaków, zmiennokształtnych, a osią wydarzeń jest walka o tron. Animacja swą fabułę opiera na książkach Curtisa Joblinga.

Drew Ferran to prosty chłopak z ludu, który dorasta i odkrywa, że jest ostatnim z długiej linii wilkołaków i prawowitym (choć niechętnym) władcą krainy, w której mieszka. Chłopak zmuszony zostaje do obalenia tyranii Władców Lwów i odzyskania tronu z rąk króla Leopolda i księcia Lucasa.

W drugim sezonie Drew walczy o swój tron i stawia czoła wrogom ze wszystkich stron, ucząc się, jak ciężkie jest brzemię bycia królem – i jak trudne jest wybranie królowej.

Reżyserem jest Tom Brass z Jellyfish Pictures, a producentami Angelo Abela, Tim Compton, Jobling i Barry Quinn z Lime Pictures.

Źrodło: Netflix, Deadline