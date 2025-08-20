Dożynki jakich Polska nie widziała! Oto zwiastun 2. sezonu "1670" 0

Adamczycha ponownie staje w centrum wszechświata – przynajmniej dla Jana Pawła, który niezmiennie aspiruje do zostania tym najsłynniejszym w historii Polski. W drugim sezonie 1670 jego drogą do celu ma być organizacja dożynek godnych obecności króla. Czy ambicje w połączeniu z pierwszą zasadą biznesową XVII wieku – "zastaw się a postaw się" – wystarczą, by zapewnić sobie wymarzone stanowisko polityczne? Zobacz zwiastun drugiego sezonu 1670!

Podczas gdy Jan Paweł skupia się na organizacji Dożynek Królewskich w Adamczysze, pozostali członkowie rodu mierzą się z własnymi wyzwaniami. Zofia próbuje stłumić swoją kobiecość, koncentrując się na powinnościach rodzinnych. Jakub i Stanisław starają się udowodnić ojcu, że zasługują na zarządzanie folwarkiem. Tymczasem umyty i bogaty Bogdan rozpoczyna poszukiwania życiowej partnerki, a Aniela i Maciej usilnie szukają sposobu, by móc być razem. Wraz z dojrzewającym na polach złotym zbożem w bohaterach wzrasta świadomość, że to, jakie tego lata zbiorą plony, zależy tylko od nich. Jedno jest pewne: przez te emocje w nocy trudno będzie zasnąć. Zwłaszcza, że gdzieś tam w lesie grasuje Andrzej!

Obok ulubionych bohaterów Adamczychy, zobaczymy również zupełnie nowe postaci: hetmana wielkiego koronnego Jana Sobieskiego (w tej roli Tomasz Schuchardt) oraz urzędnika dworskiego, szlachcica Marcina (zagra go Jędrzej Hycnar).

Gotowi na spotkanie z Adamczewskimi? Drugi sezon 1670 powróci do Netflixa już 17 września!

Źrodło: Netflix