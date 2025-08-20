Mark Hamill i "Ludzka stonoga 2"? Aktor odrzucił propozycję 0

Mark Hamill, powszechnie znany z roli Luke’a Skywalkera w serii "Gwiezdnych Wojen" miał okazję wystąpić w niesławnym psychologicznym horrorze cielesnym Ludzka stonoga 2. Aktor nie chciał jednak nawet przeczytać scenariusza.

Wczytywanie... kadr z filmu "Ludzka stonoga 2"

W rozmowie z Entertainment Weekly na temat swojego nadchodzącego filmu, Wielki marsz, Hamill ujawnił, że zaoferowano mu rolę w sequelu filmu Toma Sixa Ludzka stonoga. Zdecydował się on jednak odrzucić tę propozycję z powodów osobistych. Zdradził, że podstawowe założenie filmu sprawiło, że poczuł się mocno zniesmaczony.

Ktoś powiedział: Chcą, żebyś zagrał w "Ludzkiej stonodze, część 2". Zapytałem: "Co to jest "Ludzka stonoga"?" Wyjaśnili mi założenie, a ja powiedziałem: "O mój Boże! Dziękuję, że umieściłeś te obrazy w mojej głowie i nigdy ci już tego nie wybaczę" powiedział Hamill.

Aktor zauważył następnie, że była to dla niego dość prosta decyzja, aby odrzucić wspomnianą ofertę, stwierdzając:

Ale to było łatwe. Powiedziałem: "Nie, nie wysyłaj scenariusza". Samo założenie spowodowało, że nigdy go nie zobaczę i naprawdę nie podoba mi się, że jakaś istota ludzka wpadła na pomysł zszywania ludzi razem, usta przy odbycie. Żegnaj i nigdy więcej nie wkraczaj w moje życie dodał.

Ludzka stonoga 2 opowiada o perypetiach Martina Lomaxa granego przez Laurence'a R. Harveya, który po obsesji na punkcie horroru ciała postanawia stworzyć "ludzką stonogę" składającą się z 12 prawdziwych istot ludzkich.

Źrodło: ew.com