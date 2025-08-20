Jason Momoa i David Leitch pracują nad nowym filmem. Czy aktor zostanie piratem? 0

Jason Momoa był już królem mórz, ślepym przywódcą czy Conanem, teraz ma szansę zostać piratem. Ten jeden z najpopularniejszych w ostatnich latach z hollywoodzkich aktorów nawiązał współpracę z Davidem Leitchem przy filmie "The Pirate".

Wczytywanie... Jason Momoa, kadr z filmu "Aquaman i Zaginione Królestwo"

Na razie wiadomo, że Momoa zajmie się produkcją filmu. Jednak Amazon MGM Studios, które nabyło scenariusz rozważa Momoę do głównej roli. Film The Pirate napisał Will Dunn. Leitch będzie zarówno producentem, jak i reżyserem.

Projekt jest obecnie we wczesnej fazie rozwoju. Fabularne szczegóły nie są znane oprócz tego, że akcja ma rozgrywać się na pirackim statku, a całość zrealizowana zostanie w formie filmu akcji w stylu Raid.

Will Dunn, który napisał scenariusz, pracował wcześniej przy serialu Marvela Ms. Marvel. Amazon MGM Studios zabezpieczyło prawa do The Pirate po konkurencyjnym procesie przetargowym. Umowa podkreśliła duży popyt na projekt i studio podobno umieściło go na liście swoich priorytetów.

Momoa w ostatnich latach wystąpił w wielu kasowych filmach. Tymi, które przyniosły mu największą popularność i zysk są Minecraft: Film, Diuna oraz rola króla mórz w dwóch częściach z serii Aquaman. W tym roku zadebiutował także serial z jego udziałem Wódz wojownik.

Źrodło: ComingSoon