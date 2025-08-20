Powstaje amerykański serial o kowbojach w Polsce. W obsadzie Rafał Zawierucha 0

Jak donoszą zagraniczne media powstaje amerykański serial komediowy "Rode Hard", w którym to kowboje z zachodu znajdą się na polskiej prowincji. W jednej z głównych ról znany polski aktor Rafał Zawierucha.

Rafał Zawierucha, kadr z filmu "Gierek"

U boku Zawieruchy wystąpi Mauricio Ochmann, aktor znany z meksykańskich telenowel tj. El Señor de los Cielos i Como en el cine. Powstająca produkcja jest polsko-amerykańską koprodukcją, a prace na planie rozpocząć mają się wiosną przyszłego roku. Bill Diamond napisał scenariusz, a także zajmie się reżyserią i produkcją. Muzykę stworzą Kathleen Wallfisch oraz Łukasz Rostkowski.

Serial składać ma się z sześciu półgodzinnych odcinków. Opowie on o amerykańskich ranczerach, którzy trafiają w sam środek małej, polskiej wioski. Ich zadaniem jest wyszkolenie grupy miejscowych kobiet w kowbojskim fachu. Po drodze nie zabraknie wesołych i zaskakujących momentów, dojdzie także do zrzucenia okowów tradycji.

Jestem bardzo podekscytowany, że mogę być częścią projektu, który sprowadza Hollywood do Polski, dosłownie. "Rode Hard" to nie tylko komedia, to naprawdę przezabawny, cudownie absurdalny i radośnie ludzki serial, który będzie szalenie zabawny i będzie wspaniałą wizytówką mojego kraju mówi Zawierucha.

Dla aktora nie będzie to pierwszy udział w zagranicznej produkcji. Wystąpił już w kinowym hicie Quentina Tarantino Pewnego razu… w Hollywood, gdzie wcielił się w Romana Polańskiego.

