Jude Law i Jason Bateman jako dwaj zupełnie różni bracia w zwiastunie miniserialu "Black Rabbit" 0

Netflix prezentuje zwiastun miniserialu "Black Rabbit", w którym to Jude Law i Jason Bateman wcielają się w braci z zupełnie innych światów. Jeden to odnoszący sukcesy restaurator, drugi sprawiający kłopoty „typ spod ciemnej gwiazdy”.

Wczytywanie... kadr z miniserialu "Black Rabbit"

Odnoszący pierwsze wielkie sukcesy nowojorski restaurator (Law) zostaje wciągnięty w nowojorski półświatek, gdy jego hultajski brat (Bateman) wraca do miasta. Mężczyzna dopuszcza go z powrotem do rodzinnego biznesu, wtedy jednak problemy zaczynają się mnożyć, gdyż szemrany brat wrócił z lichwiarzami na ogonie.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Obsadę uzupełniają Troy Kotsur jako lokalny bukmacher powiązany z przestępczością, Abbey Lee jako budząca grozę barmanka, Odessa Young jako tatuatorka z East Village i Robin De Jesus jako utalentowany szef kuchni oraz Cleopatra Coleman, Amaka Okafor, Sope Dirisu, Dagmara Dominczyk, Amir Malaklou, Don Harvey i Forrest Weber.

Black Rabbit to miniserial, którego twórcami i producentami wykonawczymi są Zach Baylin i Kate Susman z ramienia Youngblood Pictures. W gronie producentów wykonawczych znaleźli się również Bateman, Michael Costigan i Roxie Rodriguez z Aggregate Films oraz Law i Ben Jackson z Riff Raff Entertainment.

Black Rabbit trafi do streamingu już 18 września.

Źrodło: Netflix