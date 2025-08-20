"Pocałunek kobiety pająka" - Jennifer Lopez w nowej adaptacji słynnego musicalu 0

Roadside Attractions opublikowało pełny zwiastun nadchodzącej filmowej adaptacji słynnego broadwayowskiego musicalu Pocałunek kobiety pająka. W głównej roli Jennifer Lopez.

Wczytywanie... kadr z filmu "Pocałunek kobiety pająka"

Jennifer Lopez i debiutant Tonatiuh przewodzą obsadzie filmu, którego akcja rozgrywa się w więzieniu w nienazwanym kraju Ameryki Łacińskiej w 1981 roku. Luis Molina (Tonatiuh) to zniewieściały gej, który odsiaduje ośmioletni wyrok za publiczne znieważenie. Aby uciec przed okropnościami swojego uwięzienia, Molina wyobraża sobie filmy, w których występuje fantastyczna kobieta o imieniu Aurora (Lopez) – klasyczna diva srebrnego ekranu. Jedną z jej fikcyjnych ról jest rola kobiety-pająka, która zabija swoją ofiarę pocałunkiem. Życie Moliny wkrótce wywraca się do góry nogami, gdy do jego celi trafia zatwardziały więzień polityczny, Valentin Arregui Paz (Luna), a między nimi tworzy się nieprawdopodobna więź.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Bill Condon jest reżyserem i współautorem scenariusza do filmu. Obsadę uzupełniają Diego Luna, Bruno Bichir i Josefina Scaglione.

Pocałunek kobiety pająka trafi do kin 10 października. Polska data premiery filmu nie jest jeszcze znana.

Źrodło: Dark Horizons