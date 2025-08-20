Budżet komedii "Farciarz Gilmore 2" bije rekordy 0

Ujawniono budżet sportowej komedii Farciarz Gilmore 2, sequela filmu sprzed prawie 20 lat. Całkowity budżet na 64-dniową produkcję w New Jersey pobił rekordy dla tego stanu. Wiadomość pojawiła się miesiąc po tym, jak sequel prowadzony przez Adama Sandlera zadebiutował w serwisie Netflix.

New Jersey Motion Picture and Television Commission ogłosili, że Netflix wydał 152,5 miliona dolarów na produkcję filmu Farciarz Gilmore 2 w New Jersey, gdzie kręcono go w 31 gminach i 9 hrabstwach w całym stanie. To sprawia, że jest to najdroższy film, jaki kiedykolwiek został nakręcony w tym stanie, ze średnią 2,3 miliona dolarów wydaną na dzień produkcji. Ponadto streamer podobno wydał 1,2 miliona dolarów na zakwaterowanie i 6,4 miliona dolarów na zatrudnienie statystów.

Przed tym ogłoszeniem ujawniono także, że film pobił również rekordy przesyłania strumieniowego dla Netflix. Zdobył on 46,7 miliona wyświetleń w ciągu pierwszych trzech dni, co czyni go najlepszym otwarciem wśród projektów z Adamem Sandlerem na platformie.

W sequelu szczęśliwy Gilmore nie żegna się jeszcze z golfem. Znany z wybuchowości legendarny zawodnik wraca do gry, aby spełnić marzenie swojego syna.

Źrodło: ComingSoon