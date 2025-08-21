"Diamenty" od jutra w kinach! Zobaczcie zwiastun nowego filmu Ferzana Özpetka 0

Już jutro do kin trafi film Diamenty w reżyserii Ferzana Özpetka – barwna, poruszająca opowieść o kobietach, ich marzeniach, sile i tajemnicach. Zobaczcie zwiastun.

Wczytywanie...

Lata 70., Rzym, pracownia krawiecka prowadzona przez dwie siostry, w której powstają niezwykle piękne i dopracowane kostiumy filmowe. To tu, między śmiechem a łzami, poznajemy namiętności, tęsknoty i lęki głównych bohaterek oraz ich współpracownic podzielających tę samą pasję do szycia.

Włoski klimat, kolory, humor nadają lekkości głębokiej i mocnej opowieści o emocjach. Ten film to utkana ze wspomnień podróż, która pozwala poczuć siłę, wrażliwość i piękno ukryte w codziennych losach kobiet. To kino, które przypomina, że każda z nas jest ważna – niezależnie od tego, czy jest na scenie, czy za kulisami.

Ferzan Özpetek, jeden z najbardziej wrażliwych reżyserów współczesnego kina, powraca z filmem pełnym czułości i pasji. Zbiera wokół siebie swoje ulubione aktorki (w tym Kasię Smutniak), oddając im hołd poprzez autentyczne, pełne życia role, tworząc historię, w której przenikają się rywalizacja i siostrzeństwo, pasja i pustka, śmiech i wzruszenie.

Diamenty podbiły serca ponad 2 milionów widzów we Włoszech.

Oto zwiastun:

Źrodło: Best Film