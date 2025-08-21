Zwiastun dramatu "Wielka, odważna, piękna podróż" - przeżyją ją Colin Farrell i Margot Robbie 0

Czasem musisz spojrzeć w tył, by znaleźć drogę naprzód. Colin Farrell i Margot Robbie w nowym zwiastunie filmu Wielka, odważna, piękna podróż. Premiera w przyszłym miesiącu.

Wczytywanie... kadr z filmu "Wielka, odważna, piękna podróż"

To będzie oryginalna opowieść o dwojgu nieznajomych, których połączy wyjątkowa podróż. Co by było, gdybyś mógł otworzyć drzwi i przejść przez nie, aby ponownie przeżyć decydujący moment z twojej przeszłości?

Sarah i David są samotnymi nieznajomymi, którzy spotykają się na ślubie wspólnego przyjaciela i wkrótce, dzięki zaskakującemu zrządzeniu losu, trafiają w "Wielką, odważną, piękną podróż". Przeżywają zabawną, fantastyczną, porywającą przygodę, w której mogą ponownie przeżyć ważne chwile ze swojej przeszłości, rzucając światło na to, jak dotarli do miejsca, w którym są w teraźniejszości… i być może dostać szansę na zmianę ich przyszłości.

Wielka, odważna, piękna podróż jest dziełem uznanego filmowca Kogonady. Scenariusz został napisany przez Setha Reissa, odpowiedzialnego za scenariusz do filmu Menu i serialu Reżim. Producentami tego fantastycznego dramatu romantycznego są Bradley Thomas, Ryan Friedkin, Seth Reiss i Youree Henley. Obsadę uzupełniają Kevin Kline, Phoebe Waller-Bridge, Lily Rabe, Jodie Turner-Smith, Billy Magnussen, Hamish Linklater i Sarah Gadon.

Film wejdzie do polskich kin już 19 września.

Źrodło: Tylko Hity