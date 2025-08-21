Timothée Chalamet jako "Wielki Marty" - zobacz nowy zwiastun filmu Josha Safdie 0

Monolith Films prezentuje pierwszy polski zwiastun sportowej komedii z Timothée Chalametem Wielki Marty. Obraz ten to najdroższa jak dotąd produkcja studia A24. Jej budżet wyniósł 90 milionów dolarów.

Film nakręcił Josh Safdie. To dla filmowca pierwsza produkcja od 2019 roku, kiedy to nakręcił ostatni film ze swoim bratem Bennym. Napisaniem scenariusza do Wielkiego Marty’ego zajął się Ronald Bronstein.

Chalamet wciela się w Marty’ego, postać inspirowaną prawdziwym mistrzem ping-ponga, Martym Reismanem. Marty chce być gwiazdą. Nagnie więc wszystkie reguły, wejdzie w sojusze z ludźmi, od których powinien trzymać się z daleka, gotów będzie uwieść każdą kobietę, byleby tylko zrealizować swoje marzenie o wielkości.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Obraz ten nie jest typową biografią, a bardziej komedią przygodową utrzymaną w duchu Złap mnie, jeśli potrafisz i Wilka z Wall Street. Jej obsadę uzupełniają Odessa A'zion, Gwyneth Paltrow, Tyler the Creator, Fran Drescher, Sandra Bernhard i Abel Ferrara.

Wielki Marty wejdzie do polskich kin już 30 stycznia 2026 roku.

Źrodło: Monolith Films