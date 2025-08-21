Zwiastun dramatu "Anemone" - Daniel Day-Lewis powraca z emerytury! 0

Osiem lat po drugim odejściu na aktorską emeryturę brytyjski aktor, zdobywca Oscara, Daniel Day-Lewis powrócił przed kamerę. Aktor wystąpił w filmie Anemone wyreżyserowanym przez swojego syna Ronana Day-Lewisa. W sieci zadebiutował pierwszy zwiastun dramatu. Wideo znajdziecie poniżej.

Wczytywanie... kadr z filmu "Anemone"

Anemone jest reżyserskim debiutem Ronana Day-Lewisa. Wraz z ojcem jest on także autorem scenariusza. Na tym stanowisku również znalazł się po raz pierwszy. Powstały dramat produkują Focus Features i Plan B. Jego obsadę uzupełniają Sean Bean, Samantha Morton, Samuel Bottomley i Safia Oakley-Green.

Jak na razie oficjalny opis fabuły filmu nie został ujawniony. Wiemy jedynie, że zgłębi on złożone relacje między ojcami, synami i braćmi, które rozwijają się w toku osobistych podróży i pokoleniowych konfliktów. Akcja Anemone przeniesie nas pod koniec lat 80. ubiegłego wieku do Yorkshire.

Premiera Anemone odbędzie się na Festiwalu Filmowym w Nowym Jorku, który rozpocznie się pod koniec września. Film do szerokiej dystrybucji w USA trafi 10 października. Polska data jego debiutu nie jest na razie znana, bowiem obraz nie ma jeszcze swojego dystrybutora w naszym kraju.

Źrodło: Focus Features