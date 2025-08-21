Trzeci sezon "The Walking Dead: Daryl Dixon" zadebiutuje równolegle ze światową premierą! 0

Trwająca od lat walka o powrót do domu nabiera nowego wymiaru. Trzeci sezon The Walking Dead: Daryl Dixon zabierze widzów w nieznane dotąd miejsce – pełną surowości hiszpańską krainę, w której wszystko jest inne i obce, a na każdym kroku czyha niebezpieczeństwo.

Norman Reedus oraz Melissa McBride powracają w swoich ikonicznych rolach w kolejnym sezonie serialu poświęconego losom Daryla Dixona. Grane przez nich postaci starają się wrócić do domu, a trudna i niebezpieczna podróż wiedzie ich przez Londyn oraz Hiszpanię. Skutki apokalipsy Szwędaczy przybierają tragiczne, często bardzo zaskakujące, formy. Bohaterowie muszą mierzyć się z niepowodzeniami, a na swojej drodze spotykają nowe, zupełnie nieznane dotąd widzom, twarze.

Trzeci sezon serialu The Walking Dead: Daryl Dixon przybiera oryginalną, nieco inną niż poprzednie, formę.

Dużo tematów i klisz, którymi inspirowaliśmy się przy tworzeniu tego sezonu, pochodzi bezpośrednio z gatunku westernu, a konkretnie spaghetti westernów mówi David Zabel, showrunner serialu.

Ten sezon to prawdziwa gratka dla fanów serii The Walking Dead. Klimat serialu, łączący surowy realizm postapokalipsy z duszną atmosferą hiszpańskich miasteczek i pejzaży, potęguje poczucie izolacji i grozy. Każdy kadr podkreśla kontrast między pięknem krajobrazów a brutalnością świata, w którym każdy krok ulubionych bohaterów może być ostatnim.

Premiera trzeciego sezonu The Walking Dead: Daryl Dixon już 8 września w serwisie streamingowym Canal+, równolegle z amerykańską premierą.

Poniżej zwiastun 3. sezonu zaprezentowany przez Canal+:

I plakat:

Źrodło: Canal+