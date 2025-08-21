Karen Gillan dołącza do "Highlandera" - zagra ukochaną głównego bohatera 0

Obsada Highlandera, remake’u Nieśmiertelnego powiększyła się o kolejną hollywoodzką gwiazdę. Angaż w produkcji otrzymała Karen Gillan, aktorka którą kojarzycie na pewno z nowej serii "Jumanji" oraz z "Strażników Galaktyki".

Gillan otrzymała rolę Heather. To śmiertelna, pierwsza żona Connora MacLeoda i miłość jego życia. Heather w pierwszym filmie Nieśmiertelny z 1986 roku zagrała Beatie Edney.

Nowego Nieśmiertelnego powstającego dla Amazon MGM United Artists wyreżyseruje Chad Stahelski. Do tytułowej roli wybrał on Henry'ego Cavilla, aktora który na swoim koncie ma już rolę Geralta z Rivii oraz Clarka Kenta aka Supermana. Oprócz tej dwójki w remake’u wystąpią także Russell Crowe jako Ramirez i Dave Bautista jako wojownik o imieniu Kurgen oraz Marisa Abela.

Autorem scenariusza jest Michael Finch. Zdjęcia do Highlandera mają rozpocząć się pod koniec września. Data premiery filmu nie została jeszcze podana. Wiemy jednak, że studio planuje wydać film w kinach, nim trafi on do streamingu.

Nowy Nieśmiertelny to reboot kultowego filmu z 1986 roku z Christopherem Lambertem jako Connorem MacLeodem – nieśmiertelnym wojownikiem toczącym wieczne boje z innymi sobie podobnymi.

