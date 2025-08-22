HBO szokuje obsadowo: Nicolas Cage gwiazdą nowego sezonu "Detektywa" 0

Hollywoodzki kameleon Nicolas Cage może zostać kolejną twarzą kultowej antologii HBO. Jak donoszą zagraniczne media, aktor prowadzi zaawansowane rozmowy w sprawie głównej roli w 5. sezonie Detektywa, który rozgrywać się będzie w mrocznej scenerii Jamaica Bay w Nowym Jorku.

Cage miałby wcielić się w Henry’ego Logana – nowojorskiego detektywa, który stanie w centrum kolejnej, mrocznej i wielowarstwowej zagadki kryminalnej. HBO nie skomentowało jeszcze oficjalnie negocjacji, ale wiadomo, że rozmowy trwają już od początku lata, a produkcja planowana jest na 2026 rok, z premierą przewidzianą na 2027.

To kolejna ambitna decyzja castingowa, która wpisuje się w tradycję serialu znanego z przyciągania największych nazwisk Hollywood – od Matthew McConaugheya i Woody’ego Harrelsona, przez Mahershalę Aliego, aż po Jodie Foster, która za tę rolę zgarnęła zarówno Złotego Globa, jak i Emmy.

Za sterami nowego sezonu ponownie stanie Issa López, showrunnerka i reżyserka czwartego sezonu. Francesca Orsi z HBO podkreśliła, że López ma wiele do powiedzenia i choć sezon przeniesie akcję w zupełnie nowe realia, będzie równie mocny jak poprzedni. Co więcej, López zapowiada, że nie zabraknie subtelnych powiązań z wydarzeniami z mroźnego Ennis na Alasce, które widzowie poznali w Night Country.

Źrodło: Deadline