Netflix pokazuje zapowiedź 2. sezonu "Devil May Cry" – Dante wraca w wielkim stylu

Netflix opublikował pierwszy teaser 2. sezonu animowanego hitu Devil May Cry, który nie tylko rozgrzewa atmosferę przed powrotem Dantego, ale też ujawnia okno premiery – serial zadebiutuje w 2026 roku.

Na krótkim klipie fani mogą zobaczyć zapowiedź długo oczekiwanego starcia braci – Dantego i Vergila – które ma być centralnym punktem nadchodzącej odsłony. Adaptacja kultowej japońskiej serii gier od Capcomu zadebiutowała 3 kwietnia 2025 roku i została przyjęta wyjątkowo ciepło, co zaowocowało błyskawiczną decyzją o przedłużeniu serii na kolejny sezon zaledwie tydzień po premierze.

Sezon pierwszy zakończył się dramatycznym cliffhangerem – Dante i Mary pokonali White Rabbit i powstrzymali inwazję na Ziemię, ale nie na długo. Mary, mimo współpracy z Dantem, zdradza go z obawy przed jego demonicznymi zdolnościami i zamyka go w niewoli. Tymczasem William Baines otwiera bramy piekieł, rozpoczynając pełnoskalową inwazję.

W ostatnich chwilach sezonu poznajemy prawdziwą tożsamość enigmatycznego rogatego demona, który przez cały sezon uwalniał swoich pobratymców z rąk korporacji Uroboros. Po zdjęciu hełmu okazuje się, że to Vergil – brat bliźniak Dantego, uznany za zmarłego. Teraz, służąc samemu Mundusowi – Władcy Piekieł – staje się jego potężnym narzędziem.

Za produkcję odpowiada Adi Shankar, a animacją zajęło się renomowane Studio Mir.

Źrodło: Netflix