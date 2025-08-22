Mięso, krew i rekin – zwiastun "Beast of War" to jazda bez trzymanki! 0

Well Go USA opublikowało oficjalny zwiastun filmu Beast of War, mrocznego thrillera survivalowego, który łączy realia II wojny światowej z pełnokrwistym horrorem rekinim. Za reżyserię odpowiada Kiah Roache-Turner, twórca kultowego Wyrmwood: Droga do żywych trupów, a premiera filmu została zaplanowana na 10 października — zarówno w kinach, jak i na VOD.

Akcja filmu rozgrywa się na wodach Morza Timor podczas II wojny światowej. Po zatopieniu ich łodzi, młodzi australijscy żołnierze dryfują na kurczącym się pontonie, setki mil od jakiejkolwiek cywilizacji. Zmuszeni walczyć nie tylko z żywiołem, głodem i własnymi słabościami, muszą też zmierzyć się z niewidzialnym wrogiem — olbrzymim żarłaczem białym, który czai się pod powierzchnią.

Film inspirowany jest prawdziwą historią zatonięcia HMAS Armidale w 1942 roku, a jego klimat łączy elementy wojennego dramatu z intensywnym horrorem spod znaku „survival at sea”.

Beast of War to film z kategorii R, który nie boi się pokazać brutalności i desperacji. Roache-Turner nie tylko wyreżyserował film, ale także go napisał i zmontował wspólnie z Reggiem Skwarko. W obsadzie znaleźli się m.in.: Mark Coles Smith, Sam Delich, Joel Nankervis oraz Aswan Reid.

Wielką atrakcją dla fanów praktycznych efektów specjalnych są realistyczne efekty rekinów stworzone przez Formation Effects — studio znane z takich tytułów jak Miłość i potwory, Hobbit czy 30 dni mroku.

Beast of War trafi na ekrany już 10 października. Film będzie dostępny w wybranych kinach oraz na platformach VOD.

Źrodło: Comingsoon.net